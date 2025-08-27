Hohenstein-Ernstthal: Renault kollidiert mit Bus

Hohenstein-Ernstthal
Der Pkw musste abgeschleppt werden.
Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, an der Dresdener Straße in Hohenstein-Ernstthal gekommen. Nach Auskunft der Polizei wollte dort die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Renault über einen abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Bus, der zunächst in die Haltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.