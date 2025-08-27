Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Dresdener Straße.
Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Dresdener Straße. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Renault kollidiert mit Bus
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, an der Dresdener Straße in Hohenstein-Ernstthal gekommen. Nach Auskunft der Polizei wollte dort die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Renault über einen abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Bus, der zunächst in die Haltestelle...
25.07.2025
1 min.
A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Unfälle durch Aquaplaning
Die Unfälle ereigneten sich in Fahrtrichtung Dresden.
Laut ersten Informationen sind drei Pkw betroffen.
Bernd Appel
13:00 Uhr
1 min.
Straßensperrung nach Unfall in Hohenstein-Ernstthal
Update
Wegen eines Unfalls war die Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Zeißigstraße gesperrt.
An der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Zeißigstraße sind zwei Autos kollidiert.
Cristina Zehrfeld
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel