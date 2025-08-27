Hohenstein-Ernstthal: Renault kollidiert mit Bus

Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, an der Dresdener Straße in Hohenstein-Ernstthal gekommen. Nach Auskunft der Polizei wollte dort die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Renault über einen abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Bus, der zunächst in die Haltestelle...