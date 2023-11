Hohenstein-Ernstthal: Volkstrauertag am Ehrengrab eines Fabrikanten

Die Gedenkveranstaltung fand diesmal am Ehrengrab von Friedrich Hermann Ende auf dem Ernstthaler Friedhof statt. Die Botschaft „das Gute bleibt“ rückte in den Mittelpunkt der Kranzniederlegung.

Die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag fand in Hohenstein-Ernstthal diesmal nicht wie in der vergangenen Jahren nahe dem Silbergässchen am Mahnmal für die im Ersten Weltkrieg gefallen Soldaten statt, sondern am Ehrengrab von Friedrich Hermann Ende auf dem Ernstthaler Friedhof. Friedrich Hermann Ende (1890 bis 1946) war ein Fabrikant, der nach...