Hohenstein-Ernstthal: Warum das Berggasthaus doch nicht zu Ostern öffnet

Hohenstein-Ernstthal
„Schweren Herzens“ habe man die Entscheidung getroffen, so der Oberbürgermeister.
Es klappt doch nicht: Wie Hohenstein-Ernstthals Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) am Dienstagabend mitteilt, ist die für Ostern angestrebte Eröffnung des Berggasthauses „leider nicht möglich“. Der Grund: Es zeichne sich ab, dass nicht alle Lieferzusagen eingehalten werden können, insbesondere die bestellte Küche könne nicht rechtzeitig...
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