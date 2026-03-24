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Die Eröffnung des Berggasthauses verzögert sich.
Die Eröffnung des Berggasthauses verzögert sich. Foto: Andreas Kretschel
Die Eröffnung des Berggasthauses verzögert sich.
Die Eröffnung des Berggasthauses verzögert sich. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Warum das Berggasthaus doch nicht zu Ostern öffnet
Redakteur
Von Bernd Appel
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„Schweren Herzens“ habe man die Entscheidung getroffen, so der Oberbürgermeister.

Es klappt doch nicht: Wie Hohenstein-Ernstthals Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) am Dienstagabend mitteilt, ist die für Ostern angestrebte Eröffnung des Berggasthauses „leider nicht möglich“. Der Grund: Es zeichne sich ab, dass nicht alle Lieferzusagen eingehalten werden können, insbesondere die bestellte Küche könne nicht rechtzeitig...
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