Hohenstein-Ernstthal: Warum ist die Generation Ü80 das Lebenselixier für den Verein Halt?

Karin Möckel und Gitta Seidel, beide über 80, sind in der Nähstube unentbehrlich. Sie arbeiten aus Pflichtgefühl und für die Gemeinschaft. Doch wie sieht es mit der Wertschätzung des Ehrenamts aus?

Die Nähstube im Verein Halt in Hohenstein-Ernstthal wird so gern in Anspruch genommen, dass dort insgesamt neun Ehrenamtliche bestens beschäftigt sind. Knöpfe annähen, Röcke weiter machen, Hosen kürzen. Die Frauen in der Nähstube können das alles. Und sie machen die Arbeit gern. Trotzdem macht sich der Verein Sorgen. Denn viele der...