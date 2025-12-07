Hohenstein-Ernstthal: Weihnachtsgesteck gerät in Brand

Der Morgen des zweiten Advents begann für 23 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr hektisch. Sie mussten in einem Imbiss ein Feuer löschen.

Hohenstein-Ernstthal. Zu einem Brand in einem Asia-Imbiss ist am Sonntagmorgen die Feuerwehr von Hohenstein-Ernstthal gerufen worden. Gegen 7.15 Uhr rückten die Männer in einen Imbiss an der Kreuzung Aktienstraße/Heinrich-Heine-Straße ein. Um sich Zugang zu verschaffen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Grund des Feuers, das schon von Weitem zu erkennen war, war ein Weihnachtsgesteck auf einem Tisch.

Mit so wenig Wasser wie nötig wurde das gelöscht. Danach bohrten die Feuerwehrleute das Türschloss auf und lüfteten die Räumlichkeiten. Ruß hatte sich an Decken und Wänden festgesetzt. Die Wehr war mit 23 Kameraden und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (akr)