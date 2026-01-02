MENÜ
In Hohenstein-Ernstthal wurden ein Zigarettenautomat und ein benachbarter Schaukasten offenbar durch Böller gesprengt.
Bild: Andreas Kretschel
In Hohenstein-Ernstthal wurden ein Zigarettenautomat und ein benachbarter Schaukasten offenbar durch Böller gesprengt.
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Zigarettenautomat fliegt in die Luft
Redakteur
Von Annegret Riedel
Unbekannte richten in der Neujahrsnacht mit Feuerwerkskörpern außerdem Schäden an Mülltonnen und Schaufenstern an.

Vermutlich durch Feuerwerkskörper ist in der Neujahrsnacht ein Zigarettenautomat an der Fritz-Heckert-Siedlung in Hohenstein-Ernstthal gesprengt worden. Passiert ist das gegen 6 Uhr, sagt Polizeisprecherin Karolin Hemp. „Durch umherfliegende Teile wurden zudem ein Schaukasten und ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.“ Den Sachschaden...
