Hohenstein-Ernstthal: Zigarettenautomat fliegt in die Luft

Hohenstein-Ernstthal
Unbekannte richten in der Neujahrsnacht mit Feuerwerkskörpern außerdem Schäden an Mülltonnen und Schaufenstern an.
Vermutlich durch Feuerwerkskörper ist in der Neujahrsnacht ein Zigarettenautomat an der Fritz-Heckert-Siedlung in Hohenstein-Ernstthal gesprengt worden. Passiert ist das gegen 6 Uhr, sagt Polizeisprecherin Karolin Hemp. „Durch umherfliegende Teile wurden zudem ein Schaukasten und ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.“ Den Sachschaden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.