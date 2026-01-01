Sprengungen und Sachbeschädigungen: Polizei bilanziert Neujahrsnacht im Erzgebirge

Aue
In der Neujahrsnacht musste die Polizei im Erzgebirge mehrfach ausrücken, vor allem wegen Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. In Aue-Bad Schlema wurden zudem zwei Zigarettenautomaten gesprengt.
Zu mehreren Einsätzen musste die Polizei in der Neujahrsnacht im Erzgebirge ausrücken. Dabei ging es vor allem um Sachbeschädigungen infolge unsachgemäßen Umgangs mit Feuerwerkskörpern, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.
