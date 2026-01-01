Sprengungen und Sachbeschädigungen: Polizei bilanziert Neujahrsnacht im Erzgebirge

In der Neujahrsnacht musste die Polizei im Erzgebirge mehrfach ausrücken, vor allem wegen Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. In Aue-Bad Schlema wurden zudem zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

