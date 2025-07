„Ich musste völlig übermüdet losfahren“: Warum ein Arzt in Westsachsen gegen Partylärm vorgeht

Callenberg. Nächtlicher Partylärm ist für Christoph Lohmann nichts, was er einfach so hinnimmt. Im Interview erklärt der Callenberger Allgemeinmediziner, warum er Anzeige gegen die Veranstalter gestellt hat.

Freie Presse: Herr Lohmann, Sie haben am Wochenende die Polizei über den Partylärm auf einem Privatgelände in Falken informiert, später dann auch Anzeige erstattet. Was war so schlimm an der Party?