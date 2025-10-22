Illegale Müllentsorgung sorgt für hitzige Debatte im Stadtrat Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Haufenweise wild abgelagerter Müll an Altkleidercontainern hat einen Besucher bei der Stadtratssitzung auf die Palme gebracht.
Es wurde laut bei der Stadtratsitzung in Hohenstein-Ernstthal. Sehr laut. Einwohner Steffen Tomaschewski hat beim Thema illegale Müllentsorgung an den Standorten von Kleidercontainern seinem Frust freien Lauf gelassen. Und das so vehement, dass Oberbürgermeister Lars Kluge ihn mit einem sogenannten „Ordnungsruf“ zur Räson gebracht und ihm...
