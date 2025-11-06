Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Christoph von Marschall kommt am Freitag ins Kulturpalais.
Christoph von Marschall kommt am Freitag ins Kulturpalais.
Hohenstein-Ernstthal
Im Lichtensteiner Kulturpalais: Diskussion zu Deutschlands Rolle in der Welt
Redakteur
Von Bernd Appel
Ein renommierter Journalist und Historiker steht am Freitagabend als Gesprächspartner zur Verfügung.

Am Freitag, 7. November, 19 Uhr, lädt das Kulturpalais Lichtenstein gemeinsam mit der Volkshochschule Zwickau zur nächsten Ausgabe der Diskussionsreihe „Kontrovers vor Ort“ ein. Unter dem Titel „Krisen, Kriege, Konkurrenz – Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung?“ geht es um zentrale Fragen der Zeit. Der Journalist und...
