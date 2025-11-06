Im Lichtensteiner Kulturpalais: Diskussion zu Deutschlands Rolle in der Welt

Ein renommierter Journalist und Historiker steht am Freitagabend als Gesprächspartner zur Verfügung.

Am Freitag, 7. November, 19 Uhr, lädt das Kulturpalais Lichtenstein gemeinsam mit der Volkshochschule Zwickau zur nächsten Ausgabe der Diskussionsreihe „Kontrovers vor Ort“ ein. Unter dem Titel „Krisen, Kriege, Konkurrenz – Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung?“ geht es um zentrale Fragen der Zeit. Der Journalist und...