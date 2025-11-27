In Hohenstein-Ernstthal gibt es mehr als nur das Pyramidenanschieben

Hohenstein-Ernstthal
Auf dem Altmarkt steigt am Samstag ein kleines Fest, das mittlerweile Tradition ist. Dabei geht es um die Pyramide, Engel und Sterne.
Die große Pyramide auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal soll sich ab Samstagnachmittag wieder drehen. Um 16.30 Uhr wird sie mit Unterstützung von Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) und anwesenden Kindern „angeschoben“. Zuvor gibt es schon ab 16 Uhr Livemusik mit „Hawks and Dove“. Die leuchtenden Engel vom Karnevalsclub Ro-We-He sind...
