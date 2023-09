In Langenchursdorf rollt ein Shuttlebus zum Dorffest

Zum Dorffest fährt am Samstag ein Shuttlebus, auch die Jugendfeuerwehr lässt sich nicht lumpen.

Im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf ist am Sonnabend viel los. An der Turnhalle an der Waldenburger Straße wird ab 14 Uhr das Dorffest gefeiert werden, bei dem unter anderem die Tanzgruppe „Rocka Girls“ und die Quadfahrer von den „Quad Necks“ für Abwechslung sorgen. Abends gibt es ab 19.30 Uhr Disko und eine Lasershow (22 Uhr)....