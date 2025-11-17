Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis 2014 wurde hier noch Fußball gespielt, 2021 beschloss der Stadtrat den Verkauf des früheren Hartplatzes.
Bis 2014 wurde hier noch Fußball gespielt, 2021 beschloss der Stadtrat den Verkauf des früheren Hartplatzes. Bild: Andreas Kretschel
Bis 2014 wurde hier noch Fußball gespielt, 2021 beschloss der Stadtrat den Verkauf des früheren Hartplatzes.
Bis 2014 wurde hier noch Fußball gespielt, 2021 beschloss der Stadtrat den Verkauf des früheren Hartplatzes. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Irritation um Lichtensteiner Baugebiet: Eine Anzeige verschwindet
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wird der alte Hartplatz zum „Spekulationsobjekt“? Das Thema kam im jüngsten Stadtrat zur Sprache. Tatsächlich standen die Bauplätze offenbar zum Verkauf – doch die Anzeigen sind nicht mehr zu finden.

„Bauträger aufgepasst: Baugrundstück mit kurzfristig abgeschlossenem Bebauungsplan für 25 Wohneinheiten in Lichtenstein/Sa.“ – diese Zeile ist noch im Netz zu finden. Doch die weitere Suche läuft ins Leere: Die Anzeige sei wohl gelöscht worden, ist nur noch zu lesen. Auf das Verkaufsangebot für den alten Hartplatz an der Michelner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:36 Uhr
5 min.
Torrausch gegen Slowakei: Spektakel bringt WM-Ticket
Jubel im deutschen Team: Ein Sieg über die Slowakei macht die WM-Qualifikation perfekt.
Na, bitte! Die DFB-Elf löst mit einer Fußball-Show das Ticket für die WM 2026. Gegen die Slowakei stimmen Einsatz und Effizienz. Und der Spaß kommt bei Woltemade, Sané und Co. auch nicht zu kurz.
Arne Richter, Jens Marx, Thomas Wolfer und Patrick Reichardt, dpa
22:36 Uhr
3 min.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Viertes Woltemade-Tor nacheinander.
Eine Mannschaft wie verwandelt. Entschlossen, spielfreudig - und treffsicher. Jeder Einzelne leistet gegen die Slowakei seinen Beitrag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
17.09.2025
3 min.
Geplantes Wohngebiet: Was tut sich auf dem ehemaligen Lichtensteiner Fußballplatz?
Derzeit sind regelmäßig Baufahrzeuge auf dem alten Hartplatz unterwegs. Doch mit Wohnungsbau haben diese Aktivitäten noch nichts zu tun.
Vor vier Jahren hat die Stadt das Areal an einen Investor verkauft, der hier Eigenheime und Reihenhäuser errichten will. Jetzt gibt es dort Aktivitäten – aber bis zum Baustart wird es noch dauern.
Bernd Appel
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
06.11.2025
2 min.
Lichtensteins vergessenes Nazi-Jugenddorf
Das NS-Jugenddorf Lichtenstein 1939, wenig später wurden hier Umsiedler einquartiert.
Ein „ganz lokales Bild der NS-Diktatur“ soll am Sonntag bei einem Vortrag im Schaudepot gezeichnet werden. Es geht unter anderem um HJ-Heime am Stadtrand, Geschichten ermordeter Menschen, Ahnenpässe und Feldpostbriefe.
Bernd Appel
Mehr Artikel