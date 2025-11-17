Irritation um Lichtensteiner Baugebiet: Eine Anzeige verschwindet

Wird der alte Hartplatz zum „Spekulationsobjekt“? Das Thema kam im jüngsten Stadtrat zur Sprache. Tatsächlich standen die Bauplätze offenbar zum Verkauf – doch die Anzeigen sind nicht mehr zu finden.

„Bauträger aufgepasst: Baugrundstück mit kurzfristig abgeschlossenem Bebauungsplan für 25 Wohneinheiten in Lichtenstein/Sa." – diese Zeile ist noch im Netz zu finden. Doch die weitere Suche läuft ins Leere: Die Anzeige sei wohl gelöscht worden, ist nur noch zu lesen. Auf das Verkaufsangebot für den alten Hartplatz an der Michelner...