Jubiläumsauftakt in Oberlungwitz: Das dürfen Sie nicht verpassen!

Festzeltaufbau, Fahnen an Lichtmasten und genug Strom für den Festplatz, das waren die größten Herausforderungen, die am Mittwoch von den Machern der "Lungscher Festwoche" und ihren Helfern zu stemmen waren. Dabei packte sogar Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) beim Bierzeltaufbau mit an, zusammen mit Bauhofmitarbeitern und vielen weiteren...