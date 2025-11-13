„Kanadischer Hutzenohmd“ in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Deutsch-tschechisch-kanadischer Abend: Gemeinsames Essen, Gespräche und Tanzvorführungen laden zum Mitmachen ein.
Ein Abendessen für Jedermann gibt es am Sonntag in der Ausstellung „May Be Hero“ in Hohenstein-Ernstthal. Der Verein „Silberbüchse“ und seine tschechischen Partner laden zum deutsch-tschechisch-kanadischen Abend ein. Es gibt ein Dinner und Tanzvorführungen. Die Veranstaltung nennt sich „Potlatch“, was laut Karl-May-Forscher Andreas...
