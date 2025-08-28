Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jeder will der erste sein auf den neuen Spielgeräten: Die Freude der Kinder über ihren neuen Spielplatz war am Donnerstagnachmittag riesig.
Jeder will der erste sein auf den neuen Spielgeräten: Die Freude der Kinder über ihren neuen Spielplatz war am Donnerstagnachmittag riesig. Bild: Andreas Kretschel
Jeder will der erste sein auf den neuen Spielgeräten: Die Freude der Kinder über ihren neuen Spielplatz war am Donnerstagnachmittag riesig.
Jeder will der erste sein auf den neuen Spielgeräten: Die Freude der Kinder über ihren neuen Spielplatz war am Donnerstagnachmittag riesig. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Karl-May-Haus: Kinder stürmen ihren neuen Abenteuer-Spielplatz
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier haben die Kinder mitgeplant und am Donnerstag konnten sie die neuen Spielgeräte erstmals ausprobieren. Die Freude war groß und es zeigt sich: Fast alle Kinderwünsche sind hier wahr geworden. Und: Was lange währt, wird endlich gut.

Nachdem das Band zerschnitten war, gab es kein Halten mehr: Mit Jubelschreien, die ein bisschen an die Apachen aus Karl-May-Filmen erinnerten, stürmten am Donnerstagnachmittag zwei Dutzend Grundschüler „ihren“ neuen Abenteuerspielplatz hinter dem Karl-May-Haus und probierten die brandneuen Spielgeräte aus. „Am schönsten ist die Rutsche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Wegen Abriss an der Dresdner Straße: Straßensperrung in Hohenstein-Ernstthal
Voraussichtlich noch im September beginnt der Abriss der Dresdner Straße 36.
Die Dresdner Straße 36 ist in privater Hand. Dennoch hat Oberbürgermeister Lars Kluge jetzt per Eilentscheidung Geld für den Abriss der Immobilie freigegeben.
Cristina Zehrfeld
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
27.08.2025
4 min.
Wer ist der neue Pächter des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal?
Von links: Charoula Papachristou und Ilias Patrikas sind die künftigen Betreiber des Berggasthauses. Oberbürgermeister Lars Kluge ist froh, dass ein Wirtsehepaar gefunden ist.
Ein Ehepaar aus Wüstenbrand wird künftig das Berggasthaus bewirtschaften. Auch wenn es ihr erstes eigenes Restaurant ist - es sind Gastro-Profis.
Cristina Zehrfeld
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel