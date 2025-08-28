Karl-May-Haus: Kinder stürmen ihren neuen Abenteuer-Spielplatz

Hier haben die Kinder mitgeplant und am Donnerstag konnten sie die neuen Spielgeräte erstmals ausprobieren. Die Freude war groß und es zeigt sich: Fast alle Kinderwünsche sind hier wahr geworden. Und: Was lange währt, wird endlich gut.

Nachdem das Band zerschnitten war, gab es kein Halten mehr: Mit Jubelschreien, die ein bisschen an die Apachen aus Karl-May-Filmen erinnerten, stürmten am Donnerstagnachmittag zwei Dutzend Grundschüler „ihren“ neuen Abenteuerspielplatz hinter dem Karl-May-Haus und probierten die brandneuen Spielgeräte aus. „Am schönsten ist die Rutsche... Nachdem das Band zerschnitten war, gab es kein Halten mehr: Mit Jubelschreien, die ein bisschen an die Apachen aus Karl-May-Filmen erinnerten, stürmten am Donnerstagnachmittag zwei Dutzend Grundschüler „ihren“ neuen Abenteuerspielplatz hinter dem Karl-May-Haus und probierten die brandneuen Spielgeräte aus. „Am schönsten ist die Rutsche...