Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte.
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte. Bild: Andreas Kretschel
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte.
Die Lyrik von Karl May steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Karl-May-Begegnungsstätte. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Karl-May-Vortrag in Hohenstein-Ernstthal: Neues Thema, neues Datum
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vortrag „Karl May im Kreuzfeuer“ muss wegen Erkrankung ausfallen. Doch es gibt Ersatz.

Wegen der Erkrankung des Referenten kann der ursprünglich für diesen Freitag geplante Vortrag in der Karl-May-Begegnungsstätte Hohenstein-Ernstthal nicht stattfinden. Ersatz für die Oktober-Veranstaltung wurde mit Uwe Lehmann aus Gera gefunden. Allerdings musste der Termin verschoben werden. Der neue Vortrag unter dem Titel „Vierhebiger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18.09.2025
4 min.
Hohenstein-Ernstthal: Kanadische Künstler wandeln auf den Spuren von Karl May
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes.
Mit einer künstlerischen Stadtprozession und der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten kanadischer Künstler wird am Samstag eine skurrile Brücke von Karl May zur Kulturhauptstadt geschlagen.
Cristina Zehrfeld
19.09.2025
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Diskussion in der Ausstellung „You May Dream in HOT“
In der Schau „You May Dream in HOT“ gibt es eine Diskussion zum Thema Aussöhnung.
Kanadische und deutsche Experten treffen sich im Verein „Silberbüchse“, um über das Thema Aussöhnung zu sprechen.
Cristina Zehrfeld
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
Mehr Artikel