MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adventliche Musik erklingt am Sonntag in der Kirche Wüstenbrand.
Adventliche Musik erklingt am Sonntag in der Kirche Wüstenbrand. Bild: Andreas Kretschel
Adventliche Musik erklingt am Sonntag in der Kirche Wüstenbrand.
Adventliche Musik erklingt am Sonntag in der Kirche Wüstenbrand. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Kinderchöre und Posaunenchor beim Adventskonzert in Wüstenbrand
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertraute, alte Weisen, aber auch neue adventliche Lieder sind am Sonntag bei einem Konzert in der Kirche zu hören.

Am dritten Advent lädt die Kirche Wüstenbrand zu einem Konzert unter dem Motto „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ ein. Die Kinderchöre und der Posaunenchor der Gemeinden präsentieren vertraute, alte Weisen, aber auch neue adventliche Lieder. Dabei wollen die Ensembles die musikalische Stunde nicht allein bestreiten. Sie wollen auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
10.12.2025
2 min.
Von Turmbläsern bis Modellbahn: Gersdorf feiert Pyramidenfest
Winterzauber beim Pyramidenfest: Das wird dieses Jahr wohl nicht klappen.
Rund um den Parkplatz am Volkspark steigt am Sonntag das traditionelle Pyramidenfest. Das Programm reicht von Blasmusik bis zu besonderen Angeboten von Vereinen, Schulen und Kirche.
Cristina Zehrfeld
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
24.10.2025
2 min.
Wo die Jagdhörner klingen: Wüstenbrand feiert seine erste Hubertusmesse
In der Kirche Wüstenbrand wird am Sonntag eine Hubertusmesse gefeiert.
Kirchgemeinde, Jägerschaft und ein junges Jagdhorn-Ensemble ehren den heiligen Hubertus mit jagdlichen Klängen.
Cristina Zehrfeld
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Mehr Artikel