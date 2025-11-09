Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In den Oberlungwitzer Kindereinrichtungen, hier die Kita "Tausendfüßler", steigen die Elternanteile weiter.
In den Oberlungwitzer Kindereinrichtungen, hier die Kita "Tausendfüßler", steigen die Elternanteile weiter. Bild: Markus Pfeifer
In den Oberlungwitzer Kindereinrichtungen, hier die Kita "Tausendfüßler", steigen die Elternanteile weiter.
In den Oberlungwitzer Kindereinrichtungen, hier die Kita "Tausendfüßler", steigen die Elternanteile weiter. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Kita-Gebühren in Oberlungwitz: Stadtverwaltung räumt nach AfD-Kritik Rechenfehler ein
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort steigen in Oberlungwitz deutlich. Als darüber im Stadtrat diskutiert wurde, nannte Bürgermeister Thomas Hetzel falsche Zahlen.

Genau wie in den vergangenen Jahren musste die Stadtverwaltung Oberlungwitz aufgrund gestiegener Betriebskosten in den Kindereinrichtungen die Elternanteile erhöhen, was von der AfD nicht nur in der September-Ratssitzung, sondern auch danach kritisiert wurde. Nun ist klar, dass Stadtchef Thomas Hetzel (parteilos) bei der Debatte mit Blick auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
16:00 Uhr
3 min.
Beim Oberlungwitzer Purple-Path-Kunstwerk gibt es Zeitdruck und Herausforderungen
Bürgermeister Thomas Hetzel mit Bauzeichnungen am künftigen Standort des Kunstwerkes.
Ein besonderer Ausguck mit Sicht auf den Sachsenring soll auf einer Wiese bei Oberlungwitz aufgebaut werden. Nach langer Verzögerung rennt nun die Zeit davon.
Markus Pfeifer
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
09.10.2025
3 min.
„Für die AfD ist es da einfach, Kritik zu üben“: Oberlungwitz hebt Kita-Beiträge stark an
Auch in der Kita „Vier Jahreszeiten“ müssen die Eltern ab dem kommenden Jahr mehr zahlen.
Mangels Alternativen, wie die Mehrkosten ansonsten gedeckt werden können, hat der Stadtrat die Erhöhung der Elternbeiträge beschlossen. Sie steigen im zweistelligen Prozentbereich.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel