Kita-Gebühren in Oberlungwitz: Stadtverwaltung räumt nach AfD-Kritik Rechenfehler ein

Die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort steigen in Oberlungwitz deutlich. Als darüber im Stadtrat diskutiert wurde, nannte Bürgermeister Thomas Hetzel falsche Zahlen.

Genau wie in den vergangenen Jahren musste die Stadtverwaltung Oberlungwitz aufgrund gestiegener Betriebskosten in den Kindereinrichtungen die Elternanteile erhöhen, was von der AfD nicht nur in der September-Ratssitzung, sondern auch danach kritisiert wurde. Nun ist klar, dass Stadtchef Thomas Hetzel (parteilos) bei der Debatte mit Blick auf die...