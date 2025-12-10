Kleine Brücke in Oberlungwitz erlebt Riesentrubel zur Bürgermeister-Brückenandacht

Hohenstein-Ernstthal
Die Sanierung einer alten Steinbogenbrücke sorgte in Oberlungwitz für einige Debatten. Altbürgermeister Steffen Schubert war Fürsprecher und sprach nun auf dem Bauwerk.
Zu den vielfältigen Ideen, die für die Premiere des „Lebendigen Adventskalenders“ entstanden sind, gehört auch eine Veranstaltung im „Oberdorf“ von Oberlungwitz. An der kleinen Steinbogenbrücke über den Lungwitzbach, die Hofer Straße und Uferweg verbindet, aber für Autos nicht mehr nutzbar ist, gab es riesiges Interesse. Der...
