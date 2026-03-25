Kommentar zu den Rödlitzer Mitfahrbänken: Das kann nur ein Anfang sein

Rödlitz probiert neue Wege in Sachen Mobilität aus. Das ist gut – aber eine Inselllösung wird auf Dauer nicht funktionieren.

So mancher kennt die Mitfahrbänke aus dem Urlaub: Es gibt sie in der Eifel, wo sie erfunden wurden, ebenso wie in Bayern oder an der Nordseeküste. Und für Urlauber mögen sie ideal sein: Man hat Zeit, setzt sich bei schönem Wetter auf eine Bank und hofft auf nette Autofahrer und interessante Gespräche. Ein Hauch von Abenteuer, wie es beim...