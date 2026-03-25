Mitfahrbänke statt Bus: In diesem Dorf in Westsachsen ist jetzt Trampen angesagt

In Rödlitz setzt man mit Mitfahrbänken darauf, dass Nachbarn sich gegenseitig von einem Ort zum anderen bringen. Das hängt mit den vielen Baustellen zusammen, die den Busverkehr behindern.

Thilo Meichsner hat sie in Thüringen kennengelernt, Anja Werner nutzte sie zusammen mit einer Freundin in Hessen: Rund 1000 so genannte Mitfahrbänke soll es aktuell in Deutschland geben, und die beiden Mitglieder des Rödlitzer Ortschaftsrats freuen sich, dass nun auch in ihrem Dorf insgesamt vier solche Warteplätze für Mitfahrgelegenheiten... Thilo Meichsner hat sie in Thüringen kennengelernt, Anja Werner nutzte sie zusammen mit einer Freundin in Hessen: Rund 1000 so genannte Mitfahrbänke soll es aktuell in Deutschland geben, und die beiden Mitglieder des Rödlitzer Ortschaftsrats freuen sich, dass nun auch in ihrem Dorf insgesamt vier solche Warteplätze für Mitfahrgelegenheiten...