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Thilo Meichsner und Anja Werner vom Rödlitzer Ortschaftsrat auf der neuen Mitfahrbank am Musikverein: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann hier Platz nehmen.
Thilo Meichsner und Anja Werner vom Rödlitzer Ortschaftsrat auf der neuen Mitfahrbank am Musikverein: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann hier Platz nehmen. Foto: Andreas Kretschel
Thilo Meichsner an der Anzeigetafel für den gewünschten Zielort, die vom Hohndorfer Schmied Jens Braune angefertigt wurde.
Thilo Meichsner an der Anzeigetafel für den gewünschten Zielort, die vom Hohndorfer Schmied Jens Braune angefertigt wurde. Foto: Andreas Kretschel
Insgesamt drei solche neuen Mitfahrbänke wurden in Rödlitz aufgestellt, außerdem wird eine vorhandene Schutzhütte genutzt.
Insgesamt drei solche neuen Mitfahrbänke wurden in Rödlitz aufgestellt, außerdem wird eine vorhandene Schutzhütte genutzt. Foto: Andreas Kretschel
Thilo Meichsner und Anja Werner vom Rödlitzer Ortschaftsrat auf der neuen Mitfahrbank am Musikverein: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann hier Platz nehmen.
Thilo Meichsner und Anja Werner vom Rödlitzer Ortschaftsrat auf der neuen Mitfahrbank am Musikverein: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann hier Platz nehmen. Foto: Andreas Kretschel
Thilo Meichsner an der Anzeigetafel für den gewünschten Zielort, die vom Hohndorfer Schmied Jens Braune angefertigt wurde.
Thilo Meichsner an der Anzeigetafel für den gewünschten Zielort, die vom Hohndorfer Schmied Jens Braune angefertigt wurde. Foto: Andreas Kretschel
Insgesamt drei solche neuen Mitfahrbänke wurden in Rödlitz aufgestellt, außerdem wird eine vorhandene Schutzhütte genutzt.
Insgesamt drei solche neuen Mitfahrbänke wurden in Rödlitz aufgestellt, außerdem wird eine vorhandene Schutzhütte genutzt. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Mitfahrbänke statt Bus: In diesem Dorf in Westsachsen ist jetzt Trampen angesagt
Redakteur
Von Bernd Appel
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In Rödlitz setzt man mit Mitfahrbänken darauf, dass Nachbarn sich gegenseitig von einem Ort zum anderen bringen. Das hängt mit den vielen Baustellen zusammen, die den Busverkehr behindern.

Thilo Meichsner hat sie in Thüringen kennengelernt, Anja Werner nutzte sie zusammen mit einer Freundin in Hessen: Rund 1000 so genannte Mitfahrbänke soll es aktuell in Deutschland geben, und die beiden Mitglieder des Rödlitzer Ortschaftsrats freuen sich, dass nun auch in ihrem Dorf insgesamt vier solche Warteplätze für Mitfahrgelegenheiten...
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