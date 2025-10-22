Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Standorte von Altkleidercontainer vermüllen.
Standorte von Altkleidercontainer vermüllen. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zu illegaler Müllentsorgung: Schämt euch!
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
0:00 Anhören

Wer seinen Abfall illegal ablädt, verletzt Gemeinschaftsregeln. Wie kann man solchen Tätern wirksam das Handwerk legen?

Geld ist da, um sich schöne Dinge zu kaufen. Im Einkaufsrausch sitzt das Geld locker. Weniger locker sitzt die Knete allerdings, wenn die vielen einst hübschen Sachen wegmüssen. Weil sie unmodern sind. Oder verschlissen. Weil die Kinder herausgewachsen sind. Oder weil die Kleidung nicht mitgewachsen ist mit dem Wohlstandsbäuchlein. Für die...
