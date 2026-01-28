Kommentar zu Siegfried Otto Hüttengrund zeigt frühe Bilder: Schreddern?

Hohenstein-Ernstthal
Im Fundus von Siegfried Otto-Hüttengrund haben sich im Laufe der Jahrzehnte Werke angesammelt, die der Künstler heute so nicht mehr malen würde. Soll man sie dennoch zeigen?
Es ist schon früher vorgekommen, dass Künstler ihre eigenen Werke zerstört haben. Ursprünglich ging es ihnen oft darum, sich von einem alten Stil zu lösen. Inzwischen allerdings zerstören Künstler ihre Arbeiten auch, um durch ein bewusst knappes Angebot höhere Preise zu erzielen. Manchmal geht es auch um den Protest gegen den Kunstmarkt.
