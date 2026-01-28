„Jetzt dreht er total am Rad“ – Siegfried Otto Hüttengrund zeigt frühe Bilder in Hohenstein-Ernstthal

Eine neue Ausstellung in der Kleinen Galerie zeigt frühe Werke von Siegfried Otto Hüttengrund – aus einer Zeit, als er noch schlicht mit „Otto“ signierte.

„Aufbrechende Frühlingslandschaft", „Akt mit roten Haaren" oder „Brückenlandschaft – selbst Kenner der Szene könnten diese Arbeiten in der neuen Ausstellung der „Kleinen Galerie" in Hohenstein-Ernstthal vermutlich nicht auf Anhieb einem Künstler zuordnen. Der Blick auf die Signatur bietet bei etlichen der gezeigten Arbeiten nur...