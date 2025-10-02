Kommentar zu Streetworkern in Gersdorf: Wer A sagt ...

Seit drei Monaten finanziert die Gemeinde Gersdorf eine halbe Streetworker-Stelle. Zwei engagierte Leute sind regelmäßig vor Ort. Doch ist damit genug getan?

Es wird nicht genug für die Jugend getan. Dieser Spruch geht Kritikern oft leicht über die Lippen. In Gersdorf kann man diesen Vorwurf jetzt leicht zurückweisen. Zwei Streetworker in einem Ort mit nicht einmal 4000 Einwohnern. Das riecht förmlich nach Luxus. Doch ist es das auch? Tatsächlich genügt die halbe Stelle, damit die Streetworker...