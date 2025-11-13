Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kantor Willy Wagner hat das Original-Manuskript ins Notensatzprogramm übertragen.
Kantor Willy Wagner hat das Original-Manuskript ins Notensatzprogramm übertragen.
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zu vergessener Sinfonie: Lohnt sich das?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum eine längst vergessene Sinfonie ans Licht zu holen, wenn es doch mehr Kompositionen gibt, als ein einzelner Mensch jemals spielen kann?

Hält man so etwas für möglich: Da überträgt ein Kantor das Werk eines unbekannten Komponisten mühevoll in den Computer. Note für Note. Dabei stehen in Musikbibliotheken tausende und abertausende Werke zur Verfügung. Säuberlich gedruckte Werke, die man einfach so vom Blatt spielen kann. Wenn man das kann. Alles in allem gibt es mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
