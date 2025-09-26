Kommentar zum Abriss Dresdner Straße 36: Enteignung?

Die Stadt reißt ein Haus ab, welches ihr gar nicht gehört. Das ist ein ziemlich starkes Stück. Besonders wenn man bedenkt, dass die Stadt nicht gerade in Geld schwimmt.

Einen Hohenstein-Ernstthaler Bürger wird der Abriss der Dresdner Straße 36 vermutlich besonders freuen. Der Mann ist regelmäßig als Besucher beim Stadtrat zu Gast und er hat dort schon mehrfach gefordert, dass die Stadt sich verschiedener Schrottimmobilien annimmt. Davon gibt es genügend. Das reicht von der Roten Mühle bis zur... Einen Hohenstein-Ernstthaler Bürger wird der Abriss der Dresdner Straße 36 vermutlich besonders freuen. Der Mann ist regelmäßig als Besucher beim Stadtrat zu Gast und er hat dort schon mehrfach gefordert, dass die Stadt sich verschiedener Schrottimmobilien annimmt. Davon gibt es genügend. Das reicht von der Roten Mühle bis zur...