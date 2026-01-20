Kommentar zum Feuerwehrneubau Bernsdorf: Nicht auf die Uhr geschaut

Hohenstein-Ernstthal
Das Feuerwehrgerätehaus Bernsdorf ist inzwischen eine nahezu unendliche Geschichte. Seit zehn Jahren liegt das Thema als „dringend“ auf dem Tisch. Trotzdem wird noch immer um Details gefeilscht.
Muss man im Verwaltungsausschuss anderthalb Stunden über den Bau eines Gerätehauses reden, wenn man schon jahrelang über diesen Neubau gerungen hat und die Pläne bereits vorliegen? Oder darf man nach so langer Zeit eine solche Vorlage auch einfach mal durchwinken? Ein Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang etwas Interessantes geäußert. Er...
