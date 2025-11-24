Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum

Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?

Am Stausee Oberwald können Besucher ihre E-Bikes aufladen und ihre Fahrräder sicher unterstellen. Nur gefahrlos die Umgebung erkunden, das können sie nicht. Wenn man bedenkt, dass der Stausee vor allem für Familien mit Kindern ein attraktives Ausflugsziel ist, dann kann man das nur als eines bezeichnen: als einen unhaltbaren Zustand. Dabei ist...