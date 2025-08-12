Kommentar zum Werk eines Lichtensteiner Künstlers: Darf Kunst alles?

Wenn ein Kunstwerk aus einer Ausstellung entfernt wird, lässt das aufhorchen. Ist der Künstler zu weit gegangen? Oder wird hier die Kunstfreiheit beschnitten?

Das Werk „Ende des Patriarchats" ist in der Ausstellung zum Europäischen Gestaltungspreis der Holzbildhauer nicht zu sehen. Und das, obwohl es von der Jury ausgewählt wurde. Hat das Publikum da nicht ein Recht darauf, auch diese Arbeit anschauen zu dürfen. Das Werk „Ende des Patriarchats" ist in der Ausstellung zum Europäischen Gestaltungspreis der Holzbildhauer nicht zu sehen. Und das, obwohl es von der Jury ausgewählt wurde. Hat das Publikum da nicht ein Recht darauf, auch diese Arbeit anschauen zu dürfen.