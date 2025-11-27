Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Weihnachtsausfahrt wurde abgeblasen.
Die Weihnachtsausfahrt wurde abgeblasen. Bild: Plakat: Peter Lucht
Die Weihnachtsausfahrt wurde abgeblasen.
Die Weihnachtsausfahrt wurde abgeblasen. Bild: Plakat: Peter Lucht
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zur abgesagten Lichterfahrt in Langenchursdorf: Behördenwahnsinn?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lichterfahrten haben sich seit Corona zu einem beliebten Adventsspektakel entwickelt. Ist die Verärgerung über die Absage in Langenchursdorf also berechtigt?

Da haben sich die Initiatoren der Weihnachtsfahrt in Langenchursdorf ja mal ordentlich Luft gemacht. In sozialen Medien lassen sie ihrer Empörung freien Lauf. „Abgesagt! Wegen Behördenwahnsinn“. Das hängt sich der zuständige Krümelkacker vom Amt nicht über den Spiegel. In den Kommentaren bekommen die verärgerten Organisatoren ordentlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:06 Uhr
2 min.
1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Portugals Fußballer holen sich den U17-WM-Titel durch ein Tor von Anísio Cabral im Finale gegen Österreich. Für die Alpenrepublik endet ein starkes Turnier bitter.
17:15 Uhr
4 min.
Aus für Lichterfahrt: Darum wurde die Weihnachtsfahrt in Callenberg abgeblasen
Lichterfahrten wie hier in Gersdorf haben sich in den letzten Jahren an vielen Orten etabliert. Die Ausfahrt in Langenchursdorf wurde jetzt aber abgesagt.
Eigentlich sollte am ersten Advent ein Korso mit etwa 100 Mopeds, Motorrädern, Quads, Autos und Traktoren durch Callenberg rollen. Doch vier Tage vorm Termin kam jetzt die Absage. Warum?
Cristina Zehrfeld
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
21.10.2025
4 min.
Sechs tote Kaninchen in Langenchursdorf: War es wirklich der Fuchs?
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden.
Nach dem Fund mehrerer toter Kaninchen auf einem Hof in Langenchursdorf ist die Polizei sicher, dass ein Fuchs hinter dem Massaker steckt. Doch die Halter der Tiere zweifeln an dieser Erklärung
Cristina Zehrfeld
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel