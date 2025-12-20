Kommentar zur Schließung von Zierpflanzen Koch in Hohenstein-Ernstthal: Ein wenig Dolce Vita

Hohenstein-Ernstthal
Wieder einmal schließt ein Geschäft in Hohenstein-Ernstthal. Diesmal ist es Zierpflanzen Koch auf der Oststraße. Wie immer wird es Menschen geben, die das bedauern.
Ein bekanntes italienisches Sprichwort sagt „Tra il dire e il fare c‘è di mezzo il mare“. Das bedeutet so viel wie „Zwischen Reden und Tun liegt das Meer“. Das Ladensterben in kleinen Städten ist ein sichtbares Zeichen für diese Diskrepanz zwischen hehren Vorsätzen und tatsächlichem Verhalten. Die meisten von uns schätzen kleine...
