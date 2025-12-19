MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ralf Koch schließt das Geschäft „Zierpflanzen Koch“ zum Jahresende.
Ralf Koch schließt das Geschäft „Zierpflanzen Koch“ zum Jahresende. Bild: Cristina Zehrfeld
Ralf Koch schließt das Geschäft „Zierpflanzen Koch“ zum Jahresende.
Ralf Koch schließt das Geschäft „Zierpflanzen Koch“ zum Jahresende. Bild: Cristina Zehrfeld
Hohenstein-Ernstthal
Zierpflanzen Koch in Hohenstein-Ernstthal schließt Ende dieses Jahres
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In zwei Jahren hätte das Familienunternehmen „Zierpflanzen Koch“ das 125-jährige Firmenjubiläum feiern können. Doch nun ist Schluss. Was wird aus den langfristigen Grabpflegeverträgen?

Die Tage des Blumengeschäfts „Zierpflanzen Koch“ auf der Oststraße in Hohenstein-Ernstthal sind gezählt. Die Schilder an der Tür und in den Schaufenstern lassen keinen Zweifel. „Wir schließen. Alles muss raus“, steht da. Wenn man das Geschäft betritt, mag man das kaum glauben. Das Angebot ist noch immer groß. Leere Regale gibt es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
14.12.2025
4 min.
Von gezupfter Ente bis Leberkäs im Glas: Kulinarische Highlights auf Westsachsens Weihnachtsmärkten
Daniel Martin kümmert sich bei der B2BA-Hofweihnacht um die Zubereitung der „gezupften Ente“.
Auf den Weihnachtsmärkten in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein konnten Besucher nicht nur Klassiker wie Glühwein und Roster genießen. Welche außergewöhnlichen Gaumenfreuden gab es zu entdecken?
Cristina Zehrfeld
21.11.2025
1 min.
Takko-Fashion in Hohenstein-Ernstthal eröffnet
Mit der Neueröffnung ist das Obergeschoss des Einkaufscenters wieder voll belegt. Wie sieht es im Erdgeschoss aus?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel