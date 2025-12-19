Zierpflanzen Koch in Hohenstein-Ernstthal schließt Ende dieses Jahres

In zwei Jahren hätte das Familienunternehmen „Zierpflanzen Koch“ das 125-jährige Firmenjubiläum feiern können. Doch nun ist Schluss. Was wird aus den langfristigen Grabpflegeverträgen?

Die Tage des Blumengeschäfts „Zierpflanzen Koch“ auf der Oststraße in Hohenstein-Ernstthal sind gezählt. Die Schilder an der Tür und in den Schaufenstern lassen keinen Zweifel. „Wir schließen. Alles muss raus“, steht da. Wenn man das Geschäft betritt, mag man das kaum glauben. Das Angebot ist noch immer groß. Leere Regale gibt es...