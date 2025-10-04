Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Markus Pfeifer
Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Kreatives und Gespenster beim Holzkunstmarkt in Lichtenstein
Von Markus Pfeifer
Der Holzkunstmarkt am 3. Oktober ist in Lichtenstein schon seit 20 Jahren ein Besuchermagnet. Nur Holzkunst gab es aber nicht.

Insgesamt 38 Stände gab es beim Lichtensteiner Holzkunstmarkt, der am und im Kulturpalais bereits zum 18. Mal stattfand. Nur um Holz ging es dabei nicht, denn die Kombination mit anderen Materialien, aber auch die wachsende Zahl von Ständen mit Kunsthandwerk oder Gaumenfreunden sorgten für ein sehr vielseitiges Angebot. Dagegen ging es bei...
