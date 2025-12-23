Krippenspiel: In Oberlungwitz war schon am Dienstag Weihnachten

In den Kirchen werden am Weihnachtstag wieder Krippenspiele aufgeführt. In Oberlungwitz gibt es die klassische Geschichte mit modernen Elementen.

In der Oberlungwitzer St.-Martins-Kirche war schon am Dienstagvormittag Weihnachten – zumindest bei der Probe des Krippenspiels. Zur Christvesper am Weihnachtstag, die 15 Uhr beginnt, wird es von Kindern der Kirchgemeinde und einigen Erwachsenen aufgeführt. Große und kleine Sterne spielen in dem Stück „Leuchte noch einmal,...