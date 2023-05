Künstler freuen sich zu Pfingsten wieder auf Besucher

An den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks öffnen Kunsthandwerker, Kreative und kulturelle Einrichtungen in 21 europäischen Ländern jedes Jahr ihre Werkstätten und Ateliers für Besucher. In Westsachsen gibt es in diesem Jahr 14 Teilnehmer. Mit dabei ist Brigitte Schneider. In der Werkstatt der Designerin aus Lichtenstein treffen Besucher auf viel Prominenz.