Kuhschnappel: Jugendclub feiert 30-Jähriges

Hohenstein-Ernstthal
Im Festzelt am Ortschaftshaus geht es an diesem Wochenende rund.
Der Jugendclub Kuhschnappel feiert an diesem Wochenende mit großen Programm sein 30-jähriges Bestehen. Dazu wird ins Festzelt am neuen Ortschaftshaus, Lobsdorfer Straße 2b, eingeladen. „Diamond Dancers“ und DJ Schnappler sorgen dort bereits am Freitag für Stimmung. Am Samstag beginnt 14 Uhr das Kinder- und Jugendfest, dazu gehört auch die...
