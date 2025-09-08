Kuhschnappel: Unfall mit fünf Verletzten und Flucht ins Maisfeld

Ursache war offenbar ein Vorfahrtsfehler. Einige Beteiligte ergriffen kurzzeitig die Flucht.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montag gegen 16 Uhr in Kuhschnappel an der Kreuzung von Achatstraße und Lobsdorfer Straße ereignet. Laut Polizei wollte eine Toyotafahrerin (49) nach links abbiegen, dabei kollidierte ihr Auto mit einem Renault (Fahrerin 26). Im Toyota befanden sich noch zwei Kinder (10 und 14), im Renault ein 40-jähriger...