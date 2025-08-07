Kurioser Feuerwehreinsatz in Lichtenstein: „Ewige Flamme“ am Altmarkt ist erloschen

Hohenstein-Ernstthal
Keiner weiß, warum sie Tag und Nacht brannte, jetzt ist sie erst einmal aus: Eine historische Gaslaterne hat in Lichtenstein für Aufregung gesorgt.
Im Nachhinein ist der Einsatz laut Lichtensteins Feuerwehrchef René Klein kurios: „Es hätte aber durchaus auch gefährlich werden können“, sagt er. Am Mittwochnachmittag hatten Leute, die auf dem Altmarkt Eis aßen, die Wehr alarmiert: In der Gaslaterne am Springbrunnen loderte eine deutlich sichtbare große Flamme. Das Glas der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.