Kurioser Feuerwehreinsatz in Lichtenstein: „Ewige Flamme“ am Altmarkt ist erloschen

Keiner weiß, warum sie Tag und Nacht brannte, jetzt ist sie erst einmal aus: Eine historische Gaslaterne hat in Lichtenstein für Aufregung gesorgt.

Im Nachhinein ist der Einsatz laut Lichtensteins Feuerwehrchef René Klein kurios: „Es hätte aber durchaus auch gefährlich werden können", sagt er. Am Mittwochnachmittag hatten Leute, die auf dem Altmarkt Eis aßen, die Wehr alarmiert: In der Gaslaterne am Springbrunnen loderte eine deutlich sichtbare große Flamme. Das Glas der...