Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr wurde wegen einer lodernden Flamme in der Gaslaterne gerufen.
Die Feuerwehr wurde wegen einer lodernden Flamme in der Gaslaterne gerufen. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr wurde wegen einer lodernden Flamme in der Gaslaterne gerufen.
Die Feuerwehr wurde wegen einer lodernden Flamme in der Gaslaterne gerufen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Kurioser Feuerwehreinsatz in Lichtenstein: „Ewige Flamme“ am Altmarkt ist erloschen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keiner weiß, warum sie Tag und Nacht brannte, jetzt ist sie erst einmal aus: Eine historische Gaslaterne hat in Lichtenstein für Aufregung gesorgt.

Im Nachhinein ist der Einsatz laut Lichtensteins Feuerwehrchef René Klein kurios: „Es hätte aber durchaus auch gefährlich werden können“, sagt er. Am Mittwochnachmittag hatten Leute, die auf dem Altmarkt Eis aßen, die Wehr alarmiert: In der Gaslaterne am Springbrunnen loderte eine deutlich sichtbare große Flamme. Das Glas der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
2 min.
Lichtenstein: Jetzt soll Bebelstraßen-Bau aber wirklich starten
Aus den im April abgeholzten Linden-Stümpfen sprießt kräftiges Grün – bald soll es weichen.
Zweimal sollte es schon losgehen, zweimal wurde verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Termin für den Baustart in der August-Bebel-Straße.
Bernd Appel
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07:19 Uhr
1 min.
Einsatz für die Feuerwehr am Schubertgrund in Lichtenstein: Das war der Grund
Update
Die Freiwillige Feuerwehr war am Schubertgrund in Lichtenstein im Einsatz.
Die Helfer mussten am Donnerstagabend ausrücken. Polizei und Rettungsleitstelle nennen erste Details zum Einsatz.
Holger Frenzel
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel