Kurvenreiche Straße zwischen St. Egidien und Glauchau: Ford überschlägt sich bei Unfall

Auf der kurvenreichen Straße zwischen St. Egidien und dem Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz hat sich am späten Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Ein 25-jähriger Mann hat auf der Hohensteiner Straße die Kontrolle über seinen Ford verloren. Er ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen, der in Richtung Glauchau...