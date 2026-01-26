MENÜ
Seit einigen Tagen soll dieses Schild Autos zum früheren Bremsen animieren.
Seit einigen Tagen soll dieses Schild Autos zum früheren Bremsen animieren.
Hohenstein-Ernstthal
Landkreis bremst Hoffnung von Anwohnern auf ein Tempolimit in Oberlungwitz
Von Markus Pfeifer
An der Limbacher Straße in Oberlungwitz sehen Anwohnern nicht nur Risiken durch Raserei, sondern sind auch vom Verkehrslärm genervt. Eine Veränderung der Situation dürfte aber auf sich warten lassen.

Die Limbacher Straße, die in Oberlungwitz von der Bundesstraße 173 abzweigt und nach Wüstenbrand führt, verläuft am Ortsausgang gerade und gut einsehbar. Das animiert offenbar manche Verkehrsteilnehmer dazu, am Ortsausgang schon eher Gas zu geben oder aus der Gegenrichtung erst spät zu bremsen. Das ärgert Anwohner Jens Kretschmar und einige...
