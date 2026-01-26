Landkreis bremst Hoffnung von Anwohnern auf ein Tempolimit in Oberlungwitz

Hohenstein-Ernstthal
An der Limbacher Straße in Oberlungwitz sehen Anwohnern nicht nur Risiken durch Raserei, sondern sind auch vom Verkehrslärm genervt. Eine Veränderung der Situation dürfte aber auf sich warten lassen.
Die Limbacher Straße, die in Oberlungwitz von der Bundesstraße 173 abzweigt und nach Wüstenbrand führt, verläuft am Ortsausgang gerade und gut einsehbar. Das animiert offenbar manche Verkehrsteilnehmer dazu, am Ortsausgang schon eher Gas zu geben oder aus der Gegenrichtung erst spät zu bremsen. Das ärgert Anwohner Jens Kretschmar und einige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.