Oberlungwitzer kritisiert offenbar wenig aussagekräftige Tempokontrollen des Landratsamtes

Hohenstein-Ernstthal
An der Limbacher Straße in Oberlungwitz ärgern sich Anwohner über Raser. Laut einer Kontrolle des Landratsamtes gibt es die kaum. Messungen der Stadtverwaltung zeichnen ein anderes Bild.
Kurz vor der Ortsgrenze von Oberlungwitz in Richtung Wüstenbrand sind gerade im Berufsverkehr viele Fahrzeuge auf der Limbacher Straße (S 242) unterwegs. Manche bremsen am Ortsschild erst spät, andere geben am Ortsausgang auf gut einsehbaren Strecke schon eher Gas. Das ärgert Anwohner Jens Kretschmar, der schon eine Unterschriftenaktion für...
