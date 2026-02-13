Landratsamt reagiert auf Kritik und führte neue Tempokontrollen durch

Anwohner an der Limbacher Straße in Oberlungwitz ärgern sich schon lange über Raserei. Nachdem das Landratsamt die Einschätzung zunächst nicht teilte, war die Behörde aufgrund neuer Daten aktiv.

Nach langer Pause wurde auf der Limbacher Straße (S 242) in Oberlungwitz wieder geblitzt. Zuvor hatte nicht nur Anwohner Jens Kretschmar die Raserei und Lärmbelästigung kritisiert, was aber zunächst keine Folgen hatte. Erst als Daten der Stadtverwaltung aus einer über mehrere Wochen betriebenen Tempomessanlage bekannt wurden, kam Bewegung in...