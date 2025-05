Langenchursdorf: Muttis tanzen in den Mai

Der Heimatverein Langenchursdorf lädt am 3. Mai zur zweiten Tanznacht nur für Frauen. Unter dem Motto „Mutti tanzt in den Mai“ wird in der Turnhalle gefeiert. Was erwartet die Frauen?

Zum zweiten Mal richtet der Heimatverein Langenchursdorf eine Tanzveranstaltung nur für Frauen aus. Gefeiert wird unter dem Motto „Mutti tanzt in den Mai“. Die erste Veranstaltung lief im Vorjahr unter dem Motto „Mutti tanzt in den Muttertag“. Mit etwa 70 Besucherinnen zwischen 18 und 75 Jahren war die Premiere ein Erfolg, wie Organisator... Zum zweiten Mal richtet der Heimatverein Langenchursdorf eine Tanzveranstaltung nur für Frauen aus. Gefeiert wird unter dem Motto „Mutti tanzt in den Mai“. Die erste Veranstaltung lief im Vorjahr unter dem Motto „Mutti tanzt in den Muttertag“. Mit etwa 70 Besucherinnen zwischen 18 und 75 Jahren war die Premiere ein Erfolg, wie Organisator...