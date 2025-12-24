Langenchursdorf: VW und Renault kollidieren an Kreuzung

Ein nicht beachtetes Stoppschild hat am Dienstagabend auf der Reichenbacher Straße nahe der Kreuzung zur Schettlermühle zu einem schweren Unfall geführt. Was bislang bekannt ist

Weil eine 56-jährige VW-Fahrerin am Dienstagabend im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf ein Stoppschild nicht beachtet hat, ist es laut Polizei zum Unfall gekommen. Bei dem Kreuzungscrash entstanden nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau 15.000 Euro Schaden. Wie bislang bekannt ist, hatte die Golf-Fahrerin an der Nebenstraße zur...