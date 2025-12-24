MENÜ
Ein VW Golf und ein Renault Megane sind am Abend des 23. Dezembers nahe der Schettlermühle kollidiert.
Ein VW Golf und ein Renault Megane sind am Abend des 23. Dezembers nahe der Schettlermühle kollidiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Langenchursdorf: VW und Renault kollidieren an Kreuzung
Von Andreas Kretschel, Thomas Kaufmann
Ein nicht beachtetes Stoppschild hat am Dienstagabend auf der Reichenbacher Straße nahe der Kreuzung zur Schettlermühle zu einem schweren Unfall geführt. Was bislang bekannt ist

Weil eine 56-jährige VW-Fahrerin am Dienstagabend im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf ein Stoppschild nicht beachtet hat, ist es laut Polizei zum Unfall gekommen. Bei dem Kreuzungscrash entstanden nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau 15.000 Euro Schaden. Wie bislang bekannt ist, hatte die Golf-Fahrerin an der Nebenstraße zur...
