Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes.
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes. Bild: Markus Pfeifer
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes.
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
„Langer Donnerstag“ und „Lungscher Loungeabend“ gehen in die letzte Runde
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemütliches Beisammen ist in den Nachbarstädten Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz mittlerweile Tradition. Am Donnerstag und Freitag locken wieder Livemusik und Leckeres.

Die ganz lauen Sommerabende scheinen für dieses Jahr zwar vorbei zu sein, aber das kann nicht verhindern, dass zwei beliebte Freiluft-Abendveranstaltungen diese Woche noch einmal stattfinden, zum letzten Mal in diesem Jahr. Der „Lange Donnerstag“ in Hohenstein-Ernstthal lockt von 18 bis 22 Uhr auf den Altmarkt, wo das gemütliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Zum Tag des offenen Denkmals öffnet ein besonderes Gebäude auf dem Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal
Mit der Dampfmaschine im Kesselhaus des Rogo-Tauscher-Areals wurde Strom erzeugt.
Gleich drei Ziele gibt es am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals in der Oberlungwitzer Mitte. Eine technische Rarität ist dabei erstmals zu sehen.
Markus Pfeifer
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
24.08.2025
3 min.
Weinfest in Hohenstein-Ernstthal: Was sagen Besucher zum Flair der „Spätlese“?
Elisabeth Fülle, Sascha Pache, Daniela und Gerhard Wendt (von links) genießen das Fest.
Die „Hohensteiner Spätlese“ hat den Wettergott nicht auf seiner Seite. Im Vorjahr ist das Fest komplett ins Wasser gefallen. Diesmal war es kühl und durchwachsen. Kam da Stimmung auf?
Cristina Zehrfeld
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
Mehr Artikel