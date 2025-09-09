„Langer Donnerstag“ und „Lungscher Loungeabend“ gehen in die letzte Runde

Hohenstein-Ernstthal
Gemütliches Beisammen ist in den Nachbarstädten Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz mittlerweile Tradition. Am Donnerstag und Freitag locken wieder Livemusik und Leckeres.
Die ganz lauen Sommerabende scheinen für dieses Jahr zwar vorbei zu sein, aber das kann nicht verhindern, dass zwei beliebte Freiluft-Abendveranstaltungen diese Woche noch einmal stattfinden, zum letzten Mal in diesem Jahr. Der „Lange Donnerstag“ in Hohenstein-Ernstthal lockt von 18 bis 22 Uhr auf den Altmarkt, wo das gemütliche...
