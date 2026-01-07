MENÜ
Nach Sprengung beschädigt und abgesperrt: Der Zigarettenautomat in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein.
Nach Sprengung beschädigt und abgesperrt: Der Zigarettenautomat in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lauter Knall in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein: Zigarettenautomat gesprengt
Von Holger Frenzel
Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Sachschaden: rund 2000 Euro. Kamen die Täter an Bargeld und Zigaretten?

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 1.05 Uhr. Ein lauter Knall riss einen Teil der Anwohner aus dem Schlaf.
