Lauter Knall in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein: Zigarettenautomat gesprengt

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Sachschaden: rund 2000 Euro. Kamen die Täter an Bargeld und Zigaretten?

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 1.05 Uhr. Ein lauter Knall riss einen Teil der Anwohner aus dem Schlaf. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Ernst-Schneller-Siedlung in Lichtenstein gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 1.05 Uhr. Ein lauter Knall riss einen Teil der Anwohner aus dem Schlaf.