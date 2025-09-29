Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Oberlungwitz wird die Polizeiordnung überarbeitet. Darin geht es auch um Maulkorbpflicht.
In Oberlungwitz wird die Polizeiordnung überarbeitet. Darin geht es auch um Maulkorbpflicht. Bild: Johanna Schöbel/Archiv
In Oberlungwitz wird die Polizeiordnung überarbeitet. Darin geht es auch um Maulkorbpflicht.
In Oberlungwitz wird die Polizeiordnung überarbeitet. Darin geht es auch um Maulkorbpflicht. Bild: Johanna Schöbel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Leinenpflicht für Hunde und Kita-Beiträge: Oberlungwitzer Stadträte müssen entscheiden
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Oberlungwitzer Stadtrat am Dienstagabend tagt, stehen Themen auf der Tagesordnung, die nicht nur Eltern von Kita-Kindern, sondern beispielsweise auch Hundebesitzer betreffen.

In der Polizeiverordnung der Stadt Oberlungwitz sind ziemlich viele Dinge geregelt, die im Alltag der Menschen durchaus eine Rolle spielen können. Nun kommen Regelungen hinzu, die beispielsweise Hundehalter betreffen. Denn in der Verordnung, die von den Stadträten am Dienstagabend beschlossen werden soll, wird bestimmt, dass Hunde auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
26.09.2025
2 min.
Oberlungwitzer Festplatz erwartet Riesenansturm von Dirndl- und Lederhosenfans
Oktoberfeststimmung mit über 1000 Besuchern wird es am Samstag wieder in Oberlungwitz geben.
In der Oberlungwitzer Ortsmitte steht auf dem Festplatz wieder ein Festzelt, das sogar jenes vom Stadtjubiläum übertrumpft. Trotzdem waren die Karten für das „Croctoberfest“ nur schwer zu haben.
Markus Pfeifer
24.09.2025
2 min.
In Oberlungwitz ist jetzt lange Geduld gefragt
Stau auf der B 173 wird es in den nächsten Wochen in Oberlungwitz wohl regelmäßig geben.
Auf der Bundesstraße 173 in Oberlungwitz gibt es eine neue Ampelregelung, die lange Schaltzeiten hat. Grund ist eine Baumaßnahme für 900.000 Euro.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel