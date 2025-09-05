Lichtenstein: Am Samstag wieder Aktionstag fürs Naturbad

Hohenstein-Ernstthal
Der Förderverein ruft zum fünften Mal zum Arbeitseinsatz auf dem ehemaligen Freibad-Gelände auf.
Bereits zum fünften Mal wird für den Samstag zum Arbeitseinsatz auf dem Gelände des ehemaligen Freibades an der Lichtensteiner Ernst-Schneller-Siedlung aufgerufen. Organisiert wird dieser erneut vom Förderverein Naherholungszentrum Naturbad Lichtenstein. Laut Aufruf geht es um schonende Form- und Pflegeschnitte, Schreddern von Ästen und...
